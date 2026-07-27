На неделе в Самарскую область придут дожди и похолодание

При прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона местами пройдут кратковременные дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Самарской области испортится погода. На смену аномальной жаре придут дожди и похолодание, предупредили в Приволжском УГМС. В целом погода будет неустойчивой.

«При прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

На этом фоне температура воздуха понизится, но останется довольно комфортной. 30 и 31 июля в Самарской области днем ожидается +20...+25 градусов. В эти дни будет облачно, с прояснениями, местами может пройти гроза и град. К выходным снова начнет теплеть. В целом в третьей декаде июля температура будет выше нормы на четыре градуса.

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