На остановках в Самаре появятся указатели к ближайшим убежищам

В Самаре установят специальные указатели на остановках, которые будут подсказывать дорогу к ближайшему убежищу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре установят специальные указатели на остановках, которые будут подсказывать дорогу к ближайшему убежищу. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании правительства Самарской области 27 июля.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил разработать четкий алгоритм действий в случае объявления ракетной опасности, чтобы избежать паники и неразберихи. При ракетной опасности в Самаре перестает работать наземный транспорт, как это было сегодня утром. И люди, которым приходится выходить из автобусов, трамваев и троллейбусов, должны понимать, куда и идти.

Также на совещании обсудили идею установки на остановках оповещателей, которые будут работать по индивидуальному протоколу.

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