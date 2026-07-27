Общественный транспорт в Самаре 27 июля не работает из-за ракетной опасности

Метро работает, вход в него для укрытия - свободный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утром приостановили движение общественного транспорта. В регионе объявили ракетную опасность и включили сирены. Ограничения в работе общественного транспорта ввели в целях безопасности пассажиров.

«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Самарцам напоминают, что запрещено снимать фото и видео атак БПЛА, работы ПВО, а также публиковать их. Жителей призывают не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал