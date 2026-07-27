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НовостиОбщество27 июля 2026 2:22

Общественный транспорт в Самаре 27 июля не работает из-за ракетной опасности

Движение общественного транспорта в Самаре остановили из-за ракетной опасности
Александра ТАЙБАТРОВА
Метро работает, вход в него для укрытия - свободный

Метро работает, вход в него для укрытия - свободный

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утром приостановили движение общественного транспорта. В регионе объявили ракетную опасность и включили сирены. Ограничения в работе общественного транспорта ввели в целях безопасности пассажиров.

«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Самарцам напоминают, что запрещено снимать фото и видео атак БПЛА, работы ПВО, а также публиковать их. Жителей призывают не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

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