Жара до +31 градуса сохранится в Самарской области 28 и 29 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области 28 и 29 июля сохранится жара. Днем в регионе ожидается +30...+31 градусов, предупредили в Приволжском УГМС. В связи с таким прогнозом в регионе объявили желтый уровень опасности.
«Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой», – советуют жителям региона в МЧС Самарской области.
В такую жару лучше носить светлую одежду из натуральных тканей, избегать повышенной физической нагрузки. Самарцам советуют пить больше жидкости, а также обтирать кожу влажным полотенцем. Прежде чем сесть в автомобиль, который стоял под солнцем, откройте двери и проветрите его.
А к концу недели в Самарской области прогнозируют похолодание и дожди.
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