В Самаре жители жалуются на жару в автобусах №91 и №37

Перевозчик заверил, что проведет внеплановые проверки кондиционеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары жалуются на то, что в некоторых автобусах невыносимо жарко. Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте появилось сообщение, что в автобусах маршрута №91 не работают кондиционеры, вдобавок, батареи в салонах горячие.

«Регулярно направляем перевозчику предписания по соблюдению комфорта в салонах», – ответил на жалобу представитель городского дептранса.

Также поступили жалобы на жару в салонах автобусов №37, №47, №67 и №50. Перевозчик заверил, что проведет внеплановые проверки кондиционеров, а водителям напомнит, что их нужно включать в жару. Если нарушения подтвердятся, водителей привлекут к ответственности.

Напомним, что 28 и 29 июля в Самарской области сохранится жара до +31 градуса.

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