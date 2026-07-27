Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 17:42

В Самаре жители жалуются на жару в автобусах №91 и №37

Дептранс Самары направляет перевозчикам предписания по соблюдению температуры в автобусах
Александра ТАЙБАТРОВА
Перевозчик заверил, что проведет внеплановые проверки кондиционеров

Перевозчик заверил, что проведет внеплановые проверки кондиционеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары жалуются на то, что в некоторых автобусах невыносимо жарко. Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте появилось сообщение, что в автобусах маршрута №91 не работают кондиционеры, вдобавок, батареи в салонах горячие.

«Регулярно направляем перевозчику предписания по соблюдению комфорта в салонах», – ответил на жалобу представитель городского дептранса.

Также поступили жалобы на жару в салонах автобусов №37, №47, №67 и №50. Перевозчик заверил, что проведет внеплановые проверки кондиционеров, а водителям напомнит, что их нужно включать в жару. Если нарушения подтвердятся, водителей привлекут к ответственности.

Напомним, что 28 и 29 июля в Самарской области сохранится жара до +31 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал