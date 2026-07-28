Два ребенка пострадали в ДТП с двумя легковыми машинами в Самаре

Одна из легковушек выехала на встречку Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре два ребенка получили травмы в ДТП, которое произошло 26 июля в Кировском районе. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 18.28 36-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21103 ехала от поселка Береговой в сторону улицы Земеца.

«В районе строения №1 поселка Чкалова она выехала на полосу, предназначенную для встречного движения», – говорится в сводке регионального МВД.

На встречке легковушка столкнулась с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 39-летний мужчина. В ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры ВАЗ-21103 – дети 11 и 12 лет. Им назначили амбулаторное лечение.

А на трассе в Самарской области на ходу загорелся автомобиль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал