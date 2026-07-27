В Самарской области 27 июля на ходу загорелся автомобиль

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: ГКУ СО «Центр по дела ГО, ПБ и ЧС»

27 июля в Самарской области на ходу загорелся автомобиль «Соболь». ДТП произошло в 11.36 в Красноармейском районе, сообщили в ГКУ СО «Центр по дела ГО, ПБ и ЧС».

«В результате происшествия пострадавших, к счастью, нет», – отметила пресс-служба ведомства.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ №126, медики, полицейские. В причинах и обстоятельствах инцидента сейчас разбираются.

В Сызрани водитель мопеда погиб после столкновения с легковушкой. А в Самаре 15-летний лихач на питбайке сбил двух девочек на пешеходном переходе.

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