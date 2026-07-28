Более 20 тонн вторсырья собрали участники эколого-патриотической акции в Самаре

Сдать на переработку можно алюминий, макулатуру, стекло, старую бытовую технику Фото: администрация Самары.

В Самаре собрали более 20 тон вторсырья в рамках акции «Экопатриот». Акцию проводят, чтобы собрать средства на помощь участникам СВО. Жители города сдают вторсырье, а на собранные средства покупают дроны и другое оборудование.

«Последнюю партию - пять FPV-дронов ударного типа - передали в зону специальной военной операции через гвардии лейтенанта Рэма Худика, который лично доставит ценный груз за линию боевого соприкосновения», – рассказал заммэра Самары Сергей Карасев.

Проект продолжает работу, а передвижной пункт приема вторсырья ездит по самарским дворам и улицам. Сдать на переработку можно алюминий, макулатуру, стекло, старую бытовую технику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал