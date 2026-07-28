В массовом ДТП под Самарой пострадали женщина и 4-летний ребенок

Травмы получили 25-летняя женщина Lada-211440 ее 4-летний пассажир Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Под Самарой на дороге Волжский – Курумоч – Урал столкнулись три машины. Массовое ДТП произошло 27 июля, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. Около 10.30 25-летняя женщина за рулем автомобиля Lada-211440 ехала в сторону Тольятти, но не выбрала безопасную дистанцию до впереди едущей машины.

«В результате они допустила столкновение с автомобилем Audi Q5, под управлением 53-летнего мужчины», – следует из сводки регионального МВД.

От удара иномарку отбросило на встречу, где она столкнулась с автомобилем Chevrolet Niva. Травмы получили 25-летняя женщина Lada-211440 ее 4-летний пассажир. Их отправили в больницу.

Ранее в Самаре в ДТП пострадали два ребенка.

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