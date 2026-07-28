«На полу лежали книги и картины»: свидетель рассказал, как внучка экс-мэра Самары вывозила из его квартиры дорогую мебель

Виктор и Наталья Тарховы жили в доме на углу улиц Самарской и Вилоновской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова вывезла почти всю мебель из его квартиры. Для этого она вызывала как минимум две машины. Об этом на заседании суда 28 июля 2026 года рассказал свидетель, который занимается перевозками и вывозом мусора.

«18 января 2025 года позвонили грузчики, сказали, что нужна машина для вывоза мусора. Первая была уже загружена. Прибыл минут через 20 после звонка. Грузчики стали грузить мебель. Она дорогая была», - цитирует корреспондент «КП-Самара» слова мужчины из зала суда.

По словам свидетеля, он поднимался в квартиру, никаких странных запахов в подъезде не почувствовал. В квартире были девушка и ребенок. Открыты были только две комнаты.

«Мебель была: шкафы разломанные, диван, кресло, тумбочки. На полу лежали книги и картины. Вывез мусор на свалку. Другу отдал кожаное зеленое кресло, но потом забрал и отдал следователю», - рассказал мужчина.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию с заседания суда.

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