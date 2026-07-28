На пешеходном переходе в Самаре иномарка сбила 9-летнего мальчика

Ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Красноглинском районе Самары иномарка сбила 9-летнего мальчика. ДТП произошло 27 июля в поселке Мехзавод, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. 31-летняя женщина за рулем автомобиля Omoda С5 около 14.35 ехала по 2-му кварталу поселка в сторону Красноглинского шоссе.

«В районе дома №50 она допустила наезд на 9-летнего мальчика», – говорится в сводке регионального МВД.

Ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу, так что имел преимущество в движении. С места ДТП его увезла машина скорой помощи, после осмотра врачи рекомендовали пострадавшему амбулаторное лечение.

Ранее в массовом ДТП под Самарой пострадали женщина и 4-летний ребенок.

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