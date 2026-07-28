«Была бледная и просила деньги на лечение бабушки»: как внучка экс-мэра Самары Тархова получила его дивиденды

Екатерина Тархова обманом получила дивиденды от компании, учредителем которой был ее дед. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Екатерина Тархова смогла обманом получить около миллиона рублей от компании «Новитрек», учредителем которой был ее дед — экс-мэр Самары. По версии следствия, сделать ей это удалось с помощью поддельных документов. Главный бухгалтер организации на заседании суда 28 июля 2026 года рассказала, как Екатерина приезжала к ним за деньгами.

По словам свидетельницы, внучка экс-мэра Самары рассказала, что бабушка Наталья серьезно заболела, и ее увезли в Москву в сопровождении Виктора. Екатерина попросила выдать дивиденды (они были назначены Тархову как учредителю компании), так как якобы были большие траты.

«Екатерина была бледная и взволнованная. Поэтому мы поверили, что ее бабушке плохо», - рассказала главный бухгалтер компании.

Так сразу деньги Тарховой не выдали — нужна была доверенность, которой у нее при себе не оказалось. Она поехала домой и спустя примерно час-два вернулась с документом, заверенным подписью Виктора Тархова.

«Такой ситуации с деньгами никогда не было, но мы пошли навстречу, потому что переживали за Виктора. Выдали 500 тысяч».

Заполнив все необходимые документы, Екатерина Тархова забрала деньги и уехала. Однако спустя месяц вновь попросила выдать ей дивиденды. Она приехала в офис компании с нотариальной доверенностью, после чего ей перечислили деньги.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию с заседания суда.

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