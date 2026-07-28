С начала сезона в Самарской области утонули 18 взрослых и 11 детей

Самарцам напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с начала купального сезона утонули 29 человек, в том числе 18 взрослых и 11 детей. Такой статистикой поделились в региональном МЧС. Всего зарегистрировано 30 ЧП на воде.

«Спасти удалось 14 пострадавших», – уточнила пресс-служба регионального МЧС.

Только недавно за сутки в регионе утонули три человека, а 28-летнего парня и двух 13-летних девочек успели спасти.

Статистика с начала года еще более печальна – 35 инцидентов на воде и 34 погибших.

Самарцам напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – именно это чаще всего приводит к трагедии. Даже если на улице очень жарко, не находитесь в воде дольше 10-15 минут, чтобы не было переохлаждения и судорог. Не ныряйте в незнакомых местах, будьте осторожнее с надувными плавсредствами. Если вы отдыхаете с детьми, не оставляйте их без присмотра.

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