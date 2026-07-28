Садик сына Екатерины Тарховой оплачивала жена убитого экс-мэра Самары

Екатерина Тархова почти не появлялась в садике сына. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Заведующая детским садом, куда ходил сын Екатерины Тарховой, выступила на заседании Самарского областного суда 28 июля 2026 года. Свидетель рассказала, что обычно мальчика в сад водила его прабабушка Наталья Тархова. Она же и платила за него.

«Маор начал ходить в детский сад с мая 2022 года. В 2024 году его на постоянной основе приводила Наталья Тархова. С Екатериной мы общались по СМС. Наталья Ивановна перестала приводить Маора после 20 декабря», - цитирует слова свидетельницы корреспондент «КП-Самара».

По словам женщины, после 20 декабря мальчика стала водить в садик его няня. Она рассказала, что Екатерина уехала в командировку в Москву, что якобы у нее в семье что-то произошло, и теперь она не общается с Натальей. После Нового года Екатерина сама стала водить Маора в детсад, но в здание никогда не заходила.

«Мое мнение, Екатерина абсолютно лишена эмпатии. 18 декабря у нас был назначен праздник. Наталья Ивановна подошла и спросила, когда он будет и какой костюм нужно подготовить. Я была обескуражена, ведь я сказала Екатерине об этом три недели назад. На что Тархова сказала, что внучка сломала ногу, живет у них дома в своей комнате, но они не общаются».

По словам заведующей садика, чеки об оплате за его посещение присылала Екатерина. Однако там всегда значилось имя Натальи Тарховой. Она же оплачивала все дополнительные услуги в детском саду.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию с заседания суда.

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