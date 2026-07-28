Патрулирование лесов усилили в Самарской области из-за жары

На лесных территориях установили и обновили 192 шлагбаума. Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области на фоне жары усилили патрулирование лесной охраны. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании 27 июля. Министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов сообщил, что ежедневно на этом направлении работают до 48 мобильных групп, а лесопожарные станции находятся в состоянии готовности.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил подготовить единый регламент для всех служб, которые задействованы в обеспечении пожарной безопасности.

В регионе постоянно создают и обновляют минерализованные полосы, которые являются барьером на пути огня. Планы на 2026 год выполнены на 52%. Всего в нынешнем году в лесах Самарской области появятся около 165 километров таких полос. Кроме того, на лесных территориях установили и обновили 192 шлагбаума.

До 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим, в это время в лесах категорически запрещено разводить огонь. А до 29 июля в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов.

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