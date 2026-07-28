Банки предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность на фоне снижения ключевой ставки

Алексей Охорзин / Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Российские банки повышают ставки по вкладам на длительные сроки, рассчитывая удержать клиентов на фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ.

«На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, ведь она практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств вдолгую позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ЦБ, общерыночный объем сбережений физлиц в июне увеличился на 0,3% (0,2 трлн рублей). По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.

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