Российский банк объявил финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026

Банк ВТБ опубликовал обобщенную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев 2026 года. По итогам второго квартала банк заработал 92,6 млрд рублей, чистая прибыль сократилась год к году на 33,6%. Чистая прибыль за первое полугодие 2026 составила 225,2 млрд рублей, что на 19,8% меньше аналогичного периода прошлого года.
«В течение первого полугодия ключевым приоритетом для нас было управление капиталом. Избирательный рост кредитов на фоне восстановления чистой процентной маржи и роста базовых доходов, секьюритизация розничного портфеля и выход из нестратегических активов привели к значимому росту достаточности капитала и позволили обеспечить высокий уровень дивидендной доходности для акционеров», - сказал первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
По его словам, с учетом динамики развития бизнеса и текущих прогнозов на второе полугодие, прогноз по основным финансовым показателям Группы ВТБ остается неизменным.
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