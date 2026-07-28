Бесплатные программы по работе с искусственным интеллектом запускают в России

Бесплатные программы рассчитаны как на школьников, так и на взрослых Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России к началу нового учебного года запускают бесплатные программы, посвященные работе с искусственным интеллектом (ИИ). Это совместный проект Сбера и образовательных платформ.

Так, для школьников 5–11 классов подготовили курс, который знакомит с возможностями нейросетей и показывает, как применять ИИ в учебе и творчестве.

Для взрослой аудитории запускают марафон «ГигаЧат: ваш универсальный помощник для жизни». Программа не требует специальной подготовки. На примере реальных жизненных ситуаций участники узнают, как составлять тексты любой сложности — от писем близким до официальных обращений, создавать уникальные изображения, оформлять резюме и готовиться к собеседованиям, планировать личные дела и использовать искусственный интеллект для решения бытовых задач.

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