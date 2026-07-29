Фото: прокуратура Самарской области.
Вечером 28 июля в Самаре на улице Тухачевского произошел пожар, в котором погиб один человек. Появились также кадры с места ЧП, их опубликовала прокуратура Самарской области.
«Вопрос соблюдения прав жильцов дома и ход процессуально проверки на контроле надзорного ведомства», – уточнила пресс-служба надзорного органа.
По предварительным данным, пожар начался в квартире на шестом этаже, а потом перекинулся на нежилое помещение этажом выше. Пожар охватил 50 квадратных метров. В его причинах будут разбираться дознаватели.
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