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НовостиПроисшествия29 июля 2026 5:31

Появились фото и видео с места пожара на улице Тухачевского в Самаревидео

Прокуратура контролирует соблюдение прав жильцов дома в Самаре после пожара
Александра ТАЙБАТРОВА
В причинах пожара будут разбираться дознаватели

В причинах пожара будут разбираться дознаватели

Фото: прокуратура Самарской области.

Вечером 28 июля в Самаре на улице Тухачевского произошел пожар, в котором погиб один человек. Появились также кадры с места ЧП, их опубликовала прокуратура Самарской области.

«Вопрос соблюдения прав жильцов дома и ход процессуально проверки на контроле надзорного ведомства», – уточнила пресс-служба надзорного органа.

В Самаре загорелась многоэтажка на Тухачевского, один человек погиб

По предварительным данным, пожар начался в квартире на шестом этаже, а потом перекинулся на нежилое помещение этажом выше. Пожар охватил 50 квадратных метров. В его причинах будут разбираться дознаватели.

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