Самарцам объяснили, какие купюры могут не принять в магазине

Платежеспособными являются купюры, имеющие потертости, небольшие отверстия, посторонние надписи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда вы расплачиваетесь в магазине наличными, некоторые купюры и монеты могут не принять из-за их состояния. Какие именно банкноты еще можно использовать в обороте, а какие могут не принять, прописано в указании ЦБ РФ от 2006 года.

«Платежеспособными являются купюры, имеющие потертости, небольшие отверстия, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов, изношенные, загрязненные, утратившие углы, края», – говорится в документе.

Если у монеты есть мелкие механические повреждения, то ее тоже должны принять.

А вот купюры, сохранившие менее 55% от площади, склеенные из фрагментов, бракованные, изменившие краску и свечение в УФ, использовать нельзя. Также нельзя расплачиваться монетами, если они изогнуты, расплющены, надпилены, имеют отверстия, оплавились, сохранили менее 75% первоначальной массы. Такие банкноты и купюры изымают из оборота, в банке их можно обменять на эквивалентную сумму.

Ранее в Самарской области нашли 20 поддельных купюр за три месяца.

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