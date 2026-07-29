Прыгнул с берега в воду и пропал: в Самарской области два дня искали утонувшего мужчину

Водолазы нашли тело утонувшего на глубине трех метров Фото: ПСС Самарской области.

Печальная статистика утонувших в Самарской области в этом сезоне пополнилась еще одним случаем. ЧП на воде произошло в Кошкинском районе, сообщает ПСС Самарской области. В водоеме возле села Новая Кармала 27 июля пропал 41-летний мужчина.

«По словам очевидцев, он прыгнул с берега в воду, и больше его не видели», – прокомментировала пресс-служба регионального ПСС.

Озеро, у которого пропал мужчина, не было официальным местом для отдыха и купания. На его дне есть много ям и затопленных деревьев.

28 июля к месту пропажи прибыли водолазы. Они нашли тело утонувшего на глубине трех метров, примерно в 10 метрах от берега.

Ранее с начала сезона в Самарской области утонули 18 взрослых и 11 детей.

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