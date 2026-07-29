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НовостиОбщество29 июля 2026 9:44

Бастрыкин запросил доклад по делу о расселении аварийного дома в Самаре

Главе СК доложат о соблюдении жилищных прав самарце
Александра ТАЙБАТРОВА
Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, а также о фактах, которые удастся установить

Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, а также о фактах, которые удастся установить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, связанному с ветхим домом на улице Земеца в Самаре. Его признали аварийным несколько лет назад, но сроки расселения несколько раз переносили. Половине жильцов дали новое жилье, а оставшимся приходится жить в старом и опасном доме.

«Здание находится в ненадлежащем состоянии: с крыши падают обломки, стены разрушаются, есть проблемы с водоснабжением», – уточнила пресс-служба СК РФ.

Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, а также о фактах, которые удастся установить.

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