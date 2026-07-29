В затоне Гусиха под Самарой утонул 35-летний мужчина

Происшествия случились в местах, не предназначенных для купания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще два человека утонули в Самарской области, сообщает региональное МЧС. 28 июля примерно в 11.00 спасатели извлекли тело утонувшего 35-летнего мужчины из затона Гусиха в Волжском районе.

Также 28 июля спасатели подняли со дна озера в Кошкинском районе тело 41-летнего мужчины. Очевидцы рассказывали, что 27 июля он нырнул в воду, и больше его никто не видел.

«Оба происшествия случились в местах, не предназначенных для купания», – уточнила пресс-служба МЧС Самарской области.

Самарцев призывают купаться только на официальных пляжах. Дно диких водоемов не обследовано, там могут быть ямы, обрывы и опасные предметы, там нет спасателей, которые могли бы прийти на помощь.

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