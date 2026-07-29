Роспотребнадзор не рекомендует купаться на восьми пляжах Самарской области

На пляжах, не прошедших проверку, разместят плакаты "Купаться запрещено". Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор обновил список пляжей в Самарской области, где не рекомендуется купаться. Ведомство забраковало восемь мест отдыха.

«На 28 июля 2026 года исследовано 389 проб воды – на микробиологические показатели и 630 проб – на возбудители инфекционных заболеваний, 74 – на паразитологические показатели и 130 – на санитарно-химические показатели», – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В период с 21 по 28 июля не прошли проверку три пляжа в Новокуйбышевске – на озерах Орлово, Сакулино-1 и Сакулино-2, четыре пляжа в Самаре – в Красноглинском районе, у Барбошиной поляны, у Фестивальной поляны и в санатории «Можайский», а также пляж на реке Большой Кинель в Отрадном. Пробы, взятые с первых семи пляжей, не соответствуют по микробиологическим показателям, а на последнем выявили норовирусы.

В местах отдыха, которые забраковал Роспотребнадзор, должны будут установить предупреждающие аншлаги – черный шар или плакат «Купание запрещено».

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