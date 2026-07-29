В Самаре за 48 миллионов рублей продают центр Strelka Hall

Объект находится на улице Вилоновской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продают помещение площадью 396 квадратных метров на первом этаже дома на улице Вилоновской, рядом с площадью Куйбышева. Когда-то здесь располагался центр Strelka Hall, а сейчас лот описывают просто как торговое помещение.

Объявление о продаже можно найти на одном из сайтов. Помещение продают за 48 миллионов рублей.

Среди плюсов объекта называют его удобное расположение и транспортную доступность. Рядом расположены учебные заведения, кафе, магазины, банки, остановки, а скоро и новая станция метро откроется.

Также в Самарской области продают торговые центры и детский лагерь.

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