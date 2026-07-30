Небо над Самарой закрыли 30 июля из-за беспилотной опасности

Самарский аэропорту Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июля в Самарской области ввели режим «ковер». Об этом в 05.40 по местному времени написал губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее в регионе объявили беспилотную опасность.

«Закрыто воздушное пространство на всех высотах», – предупредил глава региона.

Самарский аэропорту Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы. Но поддержку и обслуживание пассажиров продолжают, уточнила пресс-служба воздушной гавани. Для них есть кулеры с водой, санузлы, медпункт, зарядные стойки, игровая зона для детей. Уточнять статус и время вылета рейса пассажирам советуют на сайтах аэропорта или авиакомпании.

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