В Самаре 1 августа наградят победителей турнира «Лето с футбольным мячом»

Победители городского этапа будут бороться за победу в региональном финале Фото: администрация Самары.

31 июля и 1 августа в Самаре пройдут финальные городские соревнования «Лето с футбольным мячом». анонсировала мэрия. 31 июля на поле сразятся юноши 2015-2017 и 2012-2014 годов рождения из всех районов города. 1 августа состоятся матчи между девушками, а также финальные поединки у юношей.

«Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 1 августа в 11.30», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

В этот же день обещают наградить победителей творческих конкурсов в рамках проекта «Лето с футбольным мячом».

Победители городского этапа будут бороться за победу в региональном финале, который пройдет 19 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал