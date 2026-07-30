В Самаре 1 августа наградят победителей турнира «Лето с футбольным мячом»

Фото: администрация Самары.
31 июля и 1 августа в Самаре пройдут финальные городские соревнования «Лето с футбольным мячом». анонсировала мэрия. 31 июля на поле сразятся юноши 2015-2017 и 2012-2014 годов рождения из всех районов города. 1 августа состоятся матчи между девушками, а также финальные поединки у юношей.
«Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 1 августа в 11.30», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.
В этот же день обещают наградить победителей творческих конкурсов в рамках проекта «Лето с футбольным мячом».
Победители городского этапа будут бороться за победу в региональном финале, который пройдет 19 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена».
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