В Тольятти спустя три дня нашли пропавшую 17-летнюю девушку

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении девушки не совершали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спустя три дня в Тольятти нашли пропавшую 17-летнюю девушку-подростка. Она ушла из дома 27 июля, и с тех пор ее никто не видел. Родители подростка обратились в полицию, девушку начали искать на следующий день.

«Сейчас подросток находится в отделе полиции», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области утром 30 июля.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении девушки не совершали. МВД благодарит всех, кто помогал в распространении информации о девушке и способствовал ее поискам.

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