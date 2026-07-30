На трассе под Самарой «Газель» насмерть сбила 73-летнего пешехода

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
В Кинельском районе сбили пожилого пешехода. По данным ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло 29 июля около 14.00. 33-летний мужчина за рулем «Газели» ехал от Самары в сторону Бугуруслана.
«Он совершил наезд на 73-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по регулируемому пешеходному переходу», – говорится в сводке регионального МВД.
Пожилой мужчина погиб на месте еще до приезда скорой помощи.
Всего 29 июля в Самарской области произошло шесть ДТП с жертвами. Семь человек получили травмы, а один – погиб.
А в Самаре водитель иномарки проехал на красный и устроил ДТП.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал