Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз за последние 20 лет

В начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 дальневосточных леопардов / Фото: предоставлено пресс-службой нацпарка «Земля леопарда»

Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах. Популяция самой редкой крупной кошки планеты выросла в шесть раз за минувшие 20 лет. Сегодня на заповедной территории двух стран зарегистрировано 223 особи, в то время как в начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 диких кошек. Оценка проведена учеными нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР.

Ученые из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зарегистрировано не менее 223 особей дальневосточного леопарда – взрослых и котят, из которых 135 – в национальном парке «Земля леопарда» (Россия), 115 – в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда (Китай), среди них 27 особей относятся к трансграничным, то есть регистрируются в двух странах. Совместная работа ученых подтвердила высокую эффективность природоохранной работы. Ключевым показателем здоровья популяции леопарда стало соотношение полов с большим количеством самок – 1,1 к 1, что говорит о стабильном состоянии популяции.

«Наш банк с 2023 года поддерживает национальный парк и опекает семью четырех диких дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции редкого вида – результат внимания и вовлеченности профессионального сообщества, финансовой поддержки крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России», – прокомментировал советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Напомним, 16 мая 2024 года в Пекине, в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, было подписано соглашение о создании первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра – «Земля больших кошек», объединившего охраняемые территории.

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