В автобусах Самары появились новые карты маршрутов с убежищами

На картах обозначены ближайшие от остановок убежища Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре обновляют карты маршруты в городских автобусах. Как сообщают подписчики «КП-Самара», в автобусах маршрута №1 «Железнодорожный вокзал – улица Батайская» на карте отметили ближайшие убежища.

На картах обозначены ближайшие от остановок убежища. Вероятно, их указали на случай ракетной опасности, когда работу наземного общественного транспорта в Самаре приостанавливают, и людям нужно уйти в укрытия.

Ранее стало известно, что указатели к убежищам появятся на остановках в Самаре. Вопрос обсуждали на оперативном совещании правительства Самарской области.

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