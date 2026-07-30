Друг экс-мэра Самары рассказал, как Екатерина Тархова приезжала за деньгами деда

На суде выступил соучредитель компании "Новитрек" Александр Дубинкин. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Друг и бывший коллега убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова выступил на заседании суда 30 июля 2026 года. Александр Дубинкин рассказал, как Екатерина приезжала за дивидендами деда.

«Виктора знал с 1982 года. У нас были рабочие и дружеские отношения. Мы вместе учредили компанию «Новитрек». Виктор получал дивиденды. В конце декабря 2024 года за его деньгами приехала внучка Екатерина», — цитирует слова свидетеля корреспондент «КП-Самара».

В тот день Александр был в командировке. Екатерину в офисе встретила главный бухгалтер. Тархова попросила выдать ей 500 тысяч рублей. Принесла доверенность. Как ранее рассказала на суде сама бухгалтер, Екатерина сообщила, что средства нужны на лечение больной бабушки. Не заметив подвоха, внучке экс-мэра Самары выдали наличные деньги — это были личные средства Александра. Позже Екатерина вновь приходила за дивидендами, ей их перечислили на счет.

«Полгода до произошедшего с Тарховым не общался, так как Виктор болел. Обо всем узнал из звонка Александра Кузнецова. С Екатериной до этого виделся один раз по ее инициативе. Попили кофе и разошлись», — рассказал Дубинкин.

«КП-Самара» продолжает следить за процессом по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых.

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