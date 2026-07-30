Мошенники обманывают самарцев под видом поздравлений от блогеров

Мошенники предлагают заказать необычное шуточное поздравление от блогера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян, в том числе самарцев. Они предлагают заказать необычное шуточное поздравление от блогера. Для этого нужно оплатить услугу, а также оставить контактные данные.

Но после перевода денег человек не получает обещанное поздравление. Зато ему звонят неизвестные по видом сотрудников правоохранительных органов. Они пугают человека, что деньги были переведены на счет запрещенной организации, и это грозит уголовной ответственностью.

Мошенники таким образом могут вынуждать оформлять кредиты и отправлять деньги им, передавать конфиденциальную информацию, пишет «Лента.ру». Ранее самарец перевел мошенникам 900 тысяч рублей.

Самарцам напоминают, что не стоит переводить деньги, если вы не уверены в надежности получателя. Любую поступающую информацию перепроверяйте в официальных источниках.

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