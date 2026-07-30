Дом связи в Самаре продают за 600 миллионов рублей

К продаже предлагается имущественный комплекс площадью более 9600 квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продают Дом связи. Объявление о продаже части легендарного здания на улице Красноармейской размещено на одном из сайтов-агрегаторов. За объект просят 600 миллионов рублей.

«Продажа от собственника - юридического лица ПАО «Ростелеком», – указано в объявлении.

К продаже предлагается имущественный комплекс площадью более 9600 квадратных метров с тремя входными группами, видеонаблюдением, собственным закрытым паркингом.

В годы Великой Отечественной войны здесь располагалась телефонная станция, куда поступали звонки и телеграммы из разных стран.

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