Еще один аварийный дом расселят в Железнодорожном районе Самары

Власти изымут квартиру, расположенную в аварийном доме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре планируют снести и расселить еще один аварийный дом. Он расположен в Железнодорожном районе, на территории Дома Вторчермета, недалеко от берега реки Самара. Документы о сносе подготовили в мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд участок площадью 366 квадратных метров», – говорится в постановлении городской администрации.

Также власти изымут квартиру площадью 48,7 квадратных метров, расположенную в аварийном доме. Условия обсудят с собственниками недвижимости.

А под Самарой под КРТ хотят отдать участок площадью 52 гектара рядом с новым участком магистрали Центральной.

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