Самолеты из Самары в Сухум стали летать чаще

Число прямых рейсов из Самары в Сухум увеличилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Число прямых рейсов из Самары в Сухум увеличилось. Напомним, что 19 июля открылось авиасообщение между Курумочем и столицей Абхазии от авиакомпании Nordwind. Теперь же число еженедельных прямых рейсов стало больше вдвое.

«К полетам в столицу Абхазии приступила авиакомпания «Уральские авиалинии», – прокомментировала пресс-служба аэропорта Курумоч.

Самолеты этой авиакомпании будут летать дважды в неделю по вторникам и субботам. Их будут выполнять воздушные суда, в которых могут поместиться 162 пассажира. Полное расписание размещено на сайте Курумоча, а условия перелетов можно уточнять у авиаперевозчиков. Время в пути займет около 2,5 часов.

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