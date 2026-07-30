Российские компании стали реже совершать «холодные» звонки

С начала года количество «холодных» звонков от бизнеса сократилось почти на четверть / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Система маркировки входящих вызовов изменила модель общения компаний с клиентами. С начала года количество «холодных» звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, при этом средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%. Это подтверждает тренд на отказ со стороны бизнеса от навязчивых обзвонов в пользу более содержательных и адресных коммуникаций — и напрямую снижает среднее число звонков на одного абонента, отметили аналитики МегаФона.

По данным оператора, внедрение маркировки привело к снижению доли коротких соединений: число звонков продолжительностью до трех секунд сократилось на 23%. В одних случаях разговор завершает сам абонент — с первых секунд понимая, что предложение неинтересно. В других — инициатор намеренно прекращает вызов, чтобы побудить клиента перезвонить и поговорить за его счет.

Сейчас такая модель потеряла экономическую привлекательность: услуга маркировки оплачивается для каждого вызова, независимо от продолжительности. Как следствие, бизнес стал выстраивать более адресные коммуникации, что и отразилось на средней длительности разговора — она выросла на 51%. В сегменте крупного бизнеса, на который приходится почти половина всех звонков, коротких вызовов стало меньше на 46%, и на те же 46% выросла средняя продолжительность разговора.

Наиболее значимые изменения, по информации аналитиков, продемонстрировал МСБ: здесь «холодных» звонков стало меньше на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. Единственным сегментом, где наблюдается обратная динамика, стал микробизнес — количество коротких спам-звонков здесь выросло в два раза.

«С начала года количество показов маркировки выросло на 155%, и мы ожидаем, что этот тренд будет только усиливаться, поскольку прозрачность коммуникаций становится конкурентным преимуществом», — отметила директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.

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