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НовостиПроисшествия30 июля 2026 13:56

В Самаре 19-летний водитель Chevrolet Niva сбил 17-летнюю девушку на переходе

В Самаре водитель нарушил несколько пунктов ПДД
Елизавета ЖИРНОВА
Водитель не пропустил пешехода на зебре

Водитель не пропустил пешехода на зебре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Самары 29 июля под колеса Chevrolet Niva попала 17-летняя девушка. Авария произошла около 18:30 на улице Красноармейской в сторону Чапаевской. Пострадавшую увезли в больницу, об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«19-летний водитель Chevrolet Niva сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате подростка госпитализировали», — рассказали в полиции.

Парень нарушил несколько пунктов ПДД. Он не пропустил пешехода на зебре, кроме того, молодой человек управлял автомобилем, который не был зарегистрирован в установленном порядке. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Самарской области в ДТП с двумя «Ладами» пострадали женщины.

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