Машины по улицам скорее плыли, чем ехали Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре 31 июля из-за мощного ливня затопило Ракитовское шоссе. Колеса автомобилей оказались практически полностью под водой. Об этом рассказали читатели «КП-Самара», поделившиеся видео с места событий.

Около 10:30 небольшой дождик резко усилился и на город хлынул сильный ливень. На дорогах быстро появились глубокие лужи. Машины по улицам скорее плыли, чем ехали. Ситуация осложнила движение и создала неудобства для водителей и пешеходов.

Напомним, в последний день июля Самару накрыл сильный ливень, по ощущениям погода больше напоминала октябрьскую, а не летнюю.

В Самаре из-за сильного ливня затопило Ракитовское шоссе

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