В Самаре старые трамваи «Татра» активно заменяют на новых «Львят»

Продолжается масштабное обновление общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжается масштабное обновление общественного транспорта. За последние два года заменили 71 трамвай на современные составы «Львенок» с кондиционерами и зарядками. Постепенно старые чешские вагоны «Татра» исчезнут с улиц города. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказал руководитель департамента транспорта Самары Андрей Карпочев.

«За последние 3-4 года мы обновили достаточно много трамваев и троллейбусов», — отметил Андрей Карпочев.

В том числе за последние два года благодаря губернатору Самарской области и главе городского округа прошло масштабное обновление трамваев. Был заменен 71 трамвай, 40 из них поставлены в прошлом году, 31 состав в текущем. Также в городе эксплуатируют 185 троллейбусов, около сотни из них выработали ресурс. Последнее обновление парка прошло три года назад: тогда заменили 22 машины.

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