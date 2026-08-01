Тольяттинцы сыграют с казанцами на стадионе в Самаре / Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» примет казанский «Рубин» в Самаре 1 августа 2026 года. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена» и начнется 15:00 по местному времени.

«Акрон» и «Рубин» уже не раз встречались на футбольном поле: в рамках РПЛ, Кубка России, товарищеских матчей. Три игры закончились ничьей, остальные — победой казанцев. Оба клуба начали новый сезон с поражения: 25 июля тольяттинцы проиграли «Зениту» со счетом 0:5, а 26 июля «Рубин» уступил Краснодару со счетом 1:3. Кто победит в этом матче, предсказать пока трудно.

Посмотреть матч «Акрон» — «Рубин» можно будет вживую — на стадионе «Солидарность Самара Арена» (болельщиков развезут на дополнительном транспорте) или онлайн. Встречу в прямом эфире будет показывать «Матч Премьер». Начало трансляции в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал