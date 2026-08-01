Самарцы сыграют в Москве с ЦСКА. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В субботу, 1 августа 2026 года, самарские «Крылья Советов» на выезде сыграют с ЦСКА. Матч 2 тура РПЛ пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:15 по местному времени.

«Крылья» и ЦСКА неоднократно встречались в рамках РПЛ и Кубка России. Чаще всего самарцы проигрывали, однако были матчи, которые заканчивались ничейным счетом. Один из последних прошел 18 апреля 2026 года в рамках 25 тура предыдущего сезона РПЛ. Команды тогда обменялись по одному голу.

«КС» начали новый сезон РПЛ матчем с московским «Динамо». Соперники показали равную борьбу, а вратари — очень хорошую работу. За всю встречу ни один гол забит не был. ЦСКА стартовали с победы над «Балтикой» со счетом 2:1.

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов» можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 16:15 по московскому времени (17:15 по самарскому).

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