В Самаре обустроят парковки возле метро и железнодорожных станций

Мини-парковки начали делать еще в прошлом году на территориях, где раньше были аварийные дома Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цивилизованные парковки возле метро и железнодорожных станций начнут строить в Самаре. Участки под них будут выделять по поручению мэра Самары Ивана Носкова. Мини-парковки начали делать еще в прошлом году на территориях, где раньше были аварийные дома.

«С этого года начали подбирать места под более крупные парковки, которые будут удобными пересадочными пунктами», – сказал замглавы Самары Михаил Малыхин.

В ближайшее время парковку обещают организовать на улице Олимпийской, рядом с железнодорожной станцией «Средневолжская». По словам властей, на такие проекты не нужно много денег из бюджета, но важен грамотный подход.

Также в Самаре обещают решить проблему пробок на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса.

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