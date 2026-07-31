Ремонт на перекрестке будет организован с 08.00 1 августа до 23.00 6 августа Фото: администрация Самары.

В Самаре с 1 августа начнется ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии, анонсировала мэрия. Здесь заменят верхнее строение путей, защитят рельсы от коррозии, уложат плиты для более плавного проезда машин.

«Ремонт на перекрестке будет организован с 08.00 1 августа до 23.00 6 августа», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

На это время проезд по участку улицы Советской Армии в сторону Волги будет перекрыт. Объехать его можно будет по дублеру улицы Ново-Садовой через улицу Потапова. В направлении к Волге проезд будет открыт, но на втором этапе ремонта дорогу сузят до одной полосы.

Автобусы №35 будут выезжать с улицы Советской Армии на дублер Ново-Садовой по четной стороне, доезжать до улицы Потапова, пересекать Ново-Садовую, снова выезжать на ее дублер, но уже по нечетной стороне – и возвращаться на улицу Советской Армии. У автобусов №50, №61, №88, №91, №93 и №261 маршруты не изменятся.

Напомним, что в 2026 году трамвайные пути на Ново-Садовой ремонтируют на участке от Ново-Вокзальной до Гастелло.

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