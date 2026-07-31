Мэрия Самары проиграла суд против дольщиков снесенного долгостроя

Суд постановил, что был пропущен срок исковой давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Самары проиграли судебный спор с дольщиками спортивно-оздоровительного комплекса с подземной стоянкой на улице Салтыкова-Щедрина. Иск подал департамент градостроительства, чтобы расторгнуть договор от 2004 года о передаче части функций заказчика ООО ГСК «Междуречье», которое в 2009 году сменило НП «Салтыково». Департамент ссылался на то, что стройка велась без нужных документов, а объект признали самовольной постройкой и снесли в 2024-2025 годах.

«Ответчик полагает, что расторжение договора нарушит права 100 дольщиков и создаст для них дополнительные неблагоприятные последствия», – говорится в судебных документах.

Но суд решил, что департамент знал об обстоятельствах, на которые он ссылается, еще в 2010 году, а в суд обратился лишь в 2025 году, то есть пропустил срок исковой давности. Поэтому в иске было отказано.

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