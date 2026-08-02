В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности 2 августа

Отбой был объявлен в 10:53. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 2 августа в Самарской области отменили беспилотную опасность. Отбой был объявлен в 10:53. Режим «Ковер» снят. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Тем не менее, в аэропорту Курумоч еще продолжают действовать ограничения.

«Продолжается действие временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства Курумоча. Аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров в условиях ограничений», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранним утром 2 августа атаке беспилотников подвергся склад Wildberries под Самарой. В здании вспыхнул пожар, на месте работали оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет. В пресс-службе Wildberries сообщили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов ведутся на других объектах.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан.