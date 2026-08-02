Аэропорт Самары снял ограничения на полеты 2 августа

Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Курумоч возобновил работу в штатном режиме. Временные ограничения на полеты сняты, сообщает пресс-служба аэропорта.

Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Согласно информации онлайн-табло, рейсы в Москву отменены. Еще 9 рейсов задержаны. В списке такие направления, как Дубай, Москва, Хургада, Екатеринбург, Стамбул, Анталья, Сочи и два рейса в Санкт-Петербург.

Напомним, опасность атаки БПЛА была объявлена в Самарской области в 4 часа утра 2 августа. Воздушное пространство закрыли. В 9:00 стало известно об атаке беспилотников на склад Wildberries в Новосемейкино. По предварительным данным, пострадавших нет.

Около 11:00 объявили отбой беспилотной опасности в Самарской области.