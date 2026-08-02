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НовостиОбщество2 августа 2026 14:10

Мэр Самары поздравил десантников с Днем ВДВ

Иван Носков пожелал самарским десантникам больших достижений
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Глава областной столицы обратился к десантникам в праздничный день.

Глава областной столицы обратился к десантникам в праздничный день.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа 2026 года, отмечается День воздушно-десантных войск. Самарских десантников поздравил мэр Иван Носков. Он отметил, что за 96 лет воздушно-десантные войска прошли большой путь.

«Сегодня многие десантники снова там, где труднее - в зоне спецоперации. Они отстаивают независимость и свободу нашей Родины, демонстрируют истинный героизм», - подчеркнул мэр Самары.

Иван Носков пожелал виновникам торжества крепкого здоровья, мирных побед, счастья и больших достижений.

Отметим, что в Самаре День ВДВ прошел тихо, практически в семейной обстановке. Самарские десантники возложили цветы к памятнику и рассказали, как празднуют свой праздник.