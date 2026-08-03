Вода в Волге снова начнет прогреваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области реки прогрелись до +23 градусов. Рассказываем про температуру воды в Волге на 3 августа 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Температура почти одинаковая на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах +23 градуса. У Тольятти, Самары и Сызрани показатели различаются на доли градуса. Вода в Волге в регионе снова начнет прогреваться на фоне жары.

Первая неделя августа обещает быть жаркой. На 3 августа объявлен желтый уровень опасности, днем в большинстве районов области ожидается +32 градуса жары. Купальный сезон в самом разгаре, однако семь пляжей Самарской области не соответствуют нормам.

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