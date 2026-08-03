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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:00

BMW и кофейня сгорели в Тольятти 2 июня

В Тольятти огонь перекинулся с BMW на автокофейню
Ирина СИНЕГУБОВА
Обошлось без погибших и пострадавших.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В воскресенье, 2 августа, в Тольятти на улице Спортивной сгорели автомобиль и автокофейня. По предварительной информации, водитель BMW остановился у точки продажи кофе, когда в его иномарке началось возгорание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Автомобилист попытался потушить машину с помощью огнетушителя, но его попытки не увенчались успехом. Огонь стремительно распространился и перекинулся на строение кофейни, — рассказали в пресс-службе.

Пожар успешно потушили.

Пожар успешно потушили.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения успешно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, в этот же день 25-летнюю девушку спасли на пожаре в Автограде.

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